Nikaragua, yıl başından bu yana 1166 göçmeni sınır dışı etti
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Nikaragua, yıl başından bu yana 1166 göçmeni sınır dışı etti

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Nikaragua, yıl başından bu yana 1166 göçmeni sınır dışı etti

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın yıl başından bu yana 1166 düzensiz göçmeni sınır dışı ettiği bildirildi.

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Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın yıl başından bu yana 1166 düzensiz göçmeni sınır dışı ettiği bildirildi.

Nikaragua ordusu, son 3 ayda ABD'ye ulaşmaya çalışan 1166 göçmenin gözaltına alınmasının ardından sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yetkililer, söz konusu göçmenlerin ülkeye Kosta Rika'dan kaçak girdiklerini belirtti.

ABD'ye doğru yola çıkan göçmenler, kara yolu olarak Kosta Rika'dan Nikaragua, oradan da Honduras ve Guatemala üzerinden Meksika güzergahını kullanıyor.

Nikaragua'nın sıkı güvenlik tedbirleri uygulaması nedeniyle bazı göçmenler ölümle sonuçlanan daha tehlikeli deniz yolculuklarını tercih ediyor.

Nikaragualı yetkililer, Aralık 2020'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Karayip Denizi'nde alabora olması sonucu 16 kişinin cesedine ulaştıklarını duyurmuştu.

Göçmenlerin çoğunluğunu Haiti ve Küba'dan gelenler oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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