Nikaragua uzay çalışmaları için "bakanlık" kurdu
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Nikaragua uzay çalışmaları için "bakanlık" kurdu

19.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:42
Nikaragua uzay çalışmaları için

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, uzay araştırmaları için bakanlık kuruldu.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, uzay araştırmaları için bakanlık kuruldu.

Parlamento'da 15'e karşı 76 milletvekilinin onayıyla kurulması kararı alınan bakanlık, henüz uzay programı olmayan ülkede, ordunun kontrolünde olacak.

Adı "Dünya Dışı Uzay İşleri, Ay ve Diğer Gök Cisimleri Ulusal Bakanlığı" olarak açıklanan yeni bakanlığın ülkenin eğitim, sanayi, bilim ve teknoloji alanlarında kapasitesinin artırılması amacıyla uzay faaliyetlerinin geliştirilmesini teşvik etmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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