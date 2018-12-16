Nikaragua Polisinden, Muhalif Medya Kuruluşunun Binasına Baskın

Nikaragua'da polis, hükümete bağlı emniyet güçlerini, ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan protestolar sırasında görevi kötüye kullanmakla suçlayan yayınlar yapan bağımsız bir medya kuruluşunun binasına baskın düzenledi.

"Confidencial" isimli medya kuruluşunun internet sitesinden yapılan açıklamada, polisin, haber merkezine baskın yaptığı, bazı bilgisayar ve belgelere el koyduğu bildirildi.

Kuruluşun direktörü Carlos Fernando Chamorro, basına yaptığı açıklamada, polisin kendisinin binaya girmesine izin vermediğini, durumu polis merkezine giderek ihbar ettiğini ancak oradan da çıkarıldığını savundu.

Chamorro, yetkilileri özel mülkiyete el koymakla suçlayarak, bu durumun, basın özgürlüğüne "acımasız bir saldırı" olduğunu söyledi.

Chamorro, "hükümetin baskılarına ilişkin yayınlarını sürdüreceklerini" ifade etti.

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar



Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.



Hükümet karşıtı protestoların eylül ayı sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.



Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.



Nikaragua'da, 13 Aralık'ta, hükümet karşıtı gösterilere destek verdiği iddia edilen sivil toplum kuruluşlarının (STK) yasal statüleri iptal edilmişti.