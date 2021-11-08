Nikaragua halkı devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da halk, devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Bölge basınında çıkan habere göre, Nikaragua'da 7 partinin yarıştığı seçimde, yerel saatte 18.00'de sandıklar kapandı.

Yüksek Seçim Kurulundan (CSE) yapılan açıklamada, sonuçların gecenin ilerleyen saatlerinde açıklanabileceği belirtildi.

Oyunu eşiyle kullanan Devlet Başkanı Daniel Ortega, basına yaptığı açıklamada, muhalefetin boykot çağrısına tepki gösterdi.

Muhalefet partilerini ülkede "terörizm" çıkarmakla suçlayan Ortega, "Bunlar bu seçimlerin yapılmasını istemiyor çünkü komplo kuruyorlar, barış istemeyen şeytan bunlar." ifadesini kullandı.

Yerel medyaya göre, ülkeyi 14 yıldır yöneten Ortega'nın 4. kez yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, komşu ülke Kosta Rika'da bir araya gelen 1000 kadar Nikaragua vatandaşı, seçimlerin "hileli" olacağını öne sürerek Ortega yönetimini protesto etti.

Seçim süreci

Nikaragua'daki seçimde, 4,4 milyondan fazla kişi, devlet başkanının yanı sıra Ulusal Meclise 90 milletvekili ile Orta Amerika Parlamentosu için 20 temsilci belirleyecek.

Seçim yarışına, favori gösterilen Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) olmak üzere 6 parti daha katıldı.

Seçimlerin güvenliğini sağlamak için 15 bin ordu mensubu ve 16 bin 655 polis görevlendirildi.

Seçime tepkiler

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin hileli ve güvenilir olmayacağı savunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiğini" bildirmişti.

Nikaragua'da seçimler öncesi birçok muhalif isim "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı. Ülkenin 76 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Ortega, kazanması halinde 4. dönem için seçilmiş olacak.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

Haberi Kaydet