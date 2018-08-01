Nikaragua Devlet Başkanı: Güvenliği Sağlayan İstikrardır, Erken Seçim Anarşiye Neden Olur
euronews Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega euronews'a verdiği özel röportajda koltuk sevdasını, ailesi ile iktidarı arasındaki yakın ilişkiyi ve ülkeyi iç savaşın eşiğine sürükleyen nedenleri sordu.
euronews Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega euronews'a verdiği özel röportajda koltuk sevdasını, ailesi ile iktidarı arasındaki yakın ilişkiyi ve ülkeyi iç savaşın eşiğine sürükleyen nedenleri sordu.
Kaynak: Euronews.com