Nikaragua'da yerlilere saldırı: 3 ölü

Nikaragua'da yerlilere saldırı: 3 ölü

Nikaragua'da yerli topluluk Masmalaya'ya düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

03.10.2019 23:24
Nikaragua'da yerlilere saldırı: 3 ölü

Nikaragua'da yerli topluluk Masmalaya'ya düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Miskito yerlilerinden Masmalaya kabilesinin yerleşim yerine çarşamba günü silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini, çok sayıda evin ve bir kilisenin ateşe verildiğini açıkladı.

Olayda bir yerlinin ve 2 saldırganın öldüğünü aktaran yetkililer, ertesi gün saldırıyı düzenledikleri şüphesiyle 8 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Son yıllarda, kuzey Karayiplerde yaşayan çok sayıda yerli topluluğa yönelik saldırılarda artış görülüyor.

Kaynak: AA
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