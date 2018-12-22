Nikaragua'da Muhalif Televizyon Kanalına Kapatma

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da muhalif sivil toplum ve basın yayın kuruluşlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında "100% Noticias" televizyon kanalının yayınına son verildi.

Televizyon kuruluşunun Basın Müşaviri Lucia Pineda, kanala baskın düzenleyen polislerin ekipmanlara el koyduğunu ve yayın sinyalini kestiğini bildirdi.

Nikaragua Yayın Kurulunun da kablolu yayın ve uydu hizmet sağlayıcılarına kanalın yayınını iletmeme talimatı verdiği belirtildi.

Pineda, Kanal Müdürü Miguel Mora'nın kanalın nisandaki hükümet karşıtı gösteriler sırasına yaptığı yayınlarda "halkı düşmanlığa teşvik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Savcılar, 14 Aralık'ta benzer gerekçelerle aralarında Nikaragua İnsan Hakları Merkezinin olduğu 4 sivil toplum örgütü ile "Confidencial" gazetesine baskın düzenlemişti.

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların eylül ayı sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Nikaragua'da 13 Aralık'ta, hükümet karşıtı gösterilere destek verdiği iddia edilen sivil toplum kuruluşlarının (STK) yasal statüleri iptal edilmişti.

Kaynak: AA