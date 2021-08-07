Nikaragua'da muhalefetteki Özgürlük İçin Yurttaşlar İttifakı devlet başkanlığı seçimlerinden men edildi

Nikaragua'da kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde, muhalefet partisi Özgürlük İçin Yurttaşlar İttifakının (CXL) seçimlerden men edildiği bildirildi.

Nikaragua'da kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde, muhalefet partisi Özgürlük İçin Yurttaşlar İttifakının (CXL) seçimlerden men edildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Nikaragua Yüksek Seçim Konseyi, muhalefetteki CXL partisini "bağımsızlığı, egemenliği ve kendi kaderini tayin etme hakkını baltalayan sözlü eylemlerde bulunmak" dahil, siyasi partilere yönelik düzenlemeleri ihlal etmekle suçladı.

Konsey, CXL partisini, yaklaşan devlet başkanlığı seçimlerine katılmaktan men etti.

CXL lideri, Kitty Monterrey olarak bilinen Carmella Rogers Amburn'un, yasaları ihlal ederek hem ABD hem de Nikaragua çifte vatandaşlığına sahip olduğunu ifade eden Konsey, parti lideri Amburn'ün vatandaşlıktan çıkarıldığını kaydetti.???????

Devlet başkanlığı seçimleri öncesi gözaltılar

Nikaragua'da 7 Kasım'da yapılması planlanan seçimler öncesinde muhalif isimlerden Cristiana Chamorro "kara para aklamak" suçlamasıyla 3 Haziran'da tutuklanmıştı. 1990 yılında düzenlenen seçimlerde Ortega'yı mağlup ederek devlet başkanı olan Violeta Chamorro'nun kızı Cristiana Chamorro, daha sonra ev hapsine gönderilmişti.

Devlet başkanlığı seçimlerinde potansiyel muhalif adaylardan biri gözüyle bakılan Arturo Cruz Sequeira, "ihanet yasası" kapsamında 5 Haziran'da ABD seyahatinden döndüğü sırada Managua Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Aynı şekilde aday olmayı düşünen muhalif isimlerden Felix Maradiaga ve Juan Sebastian Chamorro da gözaltına alınmıştı.

ABD, söz konusu isimlerin serbest bırakılması çağrısında bulunurken ülkedeki muhalefet partileri, hükümetin seçimlerden önce korku havası yaratmaya çalıştığını ve "baskıcı bir saldırı" başlattığını iddia ediyor.

Ülkenin 75 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Ortega'nın 4. dönem için yarışması bekleniyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer