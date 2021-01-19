Nikaragua'da müebbet hapis cezası yasallaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Nikaragua'da müebbet hapis cezası yasallaştı

19.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:23
Nikaragua'da müebbet hapis cezası yasallaştı

Nikaragua Kongresi, müebbet hapis cezasını yürürlüğe koyan anayasa değişikliğini kabul etti.

Nikaragua Kongresi, müebbet hapis cezasını yürürlüğe koyan anayasa değişikliğini kabul etti.

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın iktidardaki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FSLN) çoğunlukta olduğu Kongre'de yapılan oylamada, anayasa değişikliği kabul edildi.

Değişiklik kapsamında, müebbet hapis cezası yasallaştı.

Sandinistalı milletvekilleri ömür boyu hapis cezasının tecavüzcüler ve katillere karşı caydırıcı bir önlem olacağını savundu.

Diğer yandan, Kongredeki muhalefet milletvekilleri söz konusu değişikliğe ret veya çekimser oy verdi.

Muhalefetteki milletvekilleri, bu uygulamanın da Ortega'nın partisi tarafından kabul edilen diğer önlemler gibi siyasi muhaliflere karşı kullanılabileceğine dikkati çekti.

Anayasalcı Liberal Parti (PLC) Milletvekili Miguel Rosales, konuyla ilgili, "Bağımsız bir yargı sistemi olmadığı zaman, bu tarz mahkumiyetlerin uygulanması herhangi bir Nikaragua vatandaşını cezalandırmak için siyasi bir hamle olarak yorumlanabilir." dedi.

Ülkede, müebbet hapis cezasının yasallaşması için 3 milyon imza toplanmıştı.

FSLN, Aralık 2020'de muhaliflerin 2021 devlet başkanlığı seçimlerine girmesine engel olacak yasayı geçirmişti.

Nikaragua'da 1960'lı yılların başında kurulan FSLN, 9 Temmuz 1979'da Anastasio Somoza Debayle'nin diktatörlüğünü devirerek iktidara gelmişti. 1990'a kadar ülkeyi yöneten Ortega, 2007'ye kadar girdiği üç devlet başkanlığı seçimini kaybetmişti.

2007 ve 2011'de tekrar devlet başkanlığına seçilen Ortega, üst üste üçüncü kez ülke lideri olmasının önünü açan değişiklikleri yaparak 2016'da tekrar devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Hakan Arslan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nikaragua'da müebbet hapis cezası yasallaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:33:59. #1.15#
title