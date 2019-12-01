Nikaragua'da mahkeme, 16 aktivistin yargılanmasına karar verdi

01.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:42

Nikaragua'da mahkeme, siyasi mahkum olduğunu iddia ettikleri yakınları için açlık grevi yapan kadınlara su vermeye çalışırken gözaltına alınan 16 aktivistin "yasa dışı silah taşıma" suçundan yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme Hakimi Adalberto Zeledon, 16 aktivist hakkında "yasadışı silah taşıma suçlamalarını" onaylayarak, davanın ilk duruşmasının 30 Ocak'ta görülmesine hükmetti.

Birkaç hafta önce Nikaragua polisi, savcılığa sunduğu raporda, 16 kişiye yönelik operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve molotofkokteyli ele geçirildiğini ve bu kişilerin kamu binalarına yönelik olası terör eylemi hazırlığında olduğunu öne sürmüştü.

Aktivistler, siyasi mahkum olduğunu iddia ettikleri yakınları için açlık grevi yapan kadınlara su vermek istediklerini, silah taşımadıklarını savunmuştu. Polis yetkilileri ise yapılan aramalarda silah bulduklarını bildirdi.

Hapisteki siyasi mahkumların anne, eş ve kardeşlerinden oluşan kadınların, ailelerinin serbest bırakılması için bir süredir açlık grevi yaptığı belirtiliyor.

Muhalefetteki Civic Alliance partisinin lideri Juan Sebastian Chamorro, hükümetin "suç icat edip delil yerleştirdiğini" söyleyerek gözaltı ve kovuşturmaları kınamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütü de yargı süreçlerinden kaygı duyduğunu açıklamıştı. Nisan 2018'de Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'yı otoriterlikle suçlayarak sokaklara çıkan göstericiler, Ortega'nın erken seçimlere izin vermesi ve görevden ayrılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA