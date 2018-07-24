Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Gösteriler

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkede son üç aydır süren sokak olaylarında 300'den fazla kişiden çoğunun ölümüne neden olmakla suçlanan paramiliter grupları kontrol ettiğine ilişkin söylemleri reddetti.

Ortega, Fox News'de yayınlanan röportajında, hükümet karşıtı gösterilerde yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan paramiliter grupları yönettiğine ilişkin iddiaları reddederek, bu grupların, siyasi muhalifleri ve dış güçler tarafından desteklendiğini savundu.

Ortega, "Nikaragua ve hükümetinin imajını zedelemeye çalışan korkunç bir yalan kampanyası yürütülüyor. Tek bir barışçıl gösteri saldırıya uğramadı." dedi.

Seçmenlerin oyuyla göreve geldiklerini vurgulayan Ortega, ülkede 2021'e kadar seçim olmayacağını belirtti.

Katolik Kilisesi ara buluculuğunda bir diyaloğu sürdürmeye açık olduğunu söyleyen Ortega, diğer yandan Katolik din adamlarına yönelik saldırılarda da sorumluluğu bulunmadığını kaydetti.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Ülkedeki protestolarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.?