Nikaragua'da devlet başkanlığına aday olmaya hazırlanan Chamorro hakkında soruşturma başlatıldı

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'da kasımda yapılması planlanan seçimlerde Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın rakibi olmaya hazırlanan Cristiana Chamorro hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldı.

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'da kasımda yapılması planlanan seçimlerde Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın rakibi olmaya hazırlanan Cristiana Chamorro hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldı.

Polis, ülkenin önde gelen bir sivil toplum örgütünün ve bir haber kuruluşunun ofislerine baskın düzenledi.

Nikaragua İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Violeta Barrios de Chamorro Uzlaşma ve Demokrasi Vakfının eski yöneticisi ve eski Devlet Başkanı Violeta Chamorro'nun kızı Cristiana Chamorro'ya soruşturma açıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığında dün bir toplantıya katılan Cristiana Chamorro'ya, hakkındaki soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Chamorro, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'yı, aleyhinde sahte kanıt toplama emri vermekle suçladı.

Polis, ayrıca eski Devlet Başkanı Violeta Chamorro'nun oğlu Carlos Fernando Chamorro'nun sahibi olduğu Confidencial dergisinin Managua'daki ofisine de baskın düzenledi.

Nikaragua'da hükümet, Aralık 2020'de 2018'deki hükümet karşıtı protestolara destek verdikleri gerekçesiyle kapattığı iki medya kuruluşu ile üç sivil toplum örgütünün ofislerine el koymuştu.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz