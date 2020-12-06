Nikaragua'da çöken altın madeninde mahsur kalan işçilerden 2'sinin cesedine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nikaragua'da çöken altın madeninde mahsur kalan işçilerden 2'sinin cesedine ulaşıldı

06.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:16
Nikaragua'da çöken altın madeninde mahsur kalan işçilerden 2'sinin cesedine ulaşıldı

???????Nikaragua'nın güneyindeki kaçak altın madeninde cuma günü meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan en az 10 işçiden ikisinin cesedi bulundu.

???????Nikaragua'nın güneyindeki kaçak altın madeninde cuma günü meydana gelen çökme sonucu mahsur kalan en az 10 işçiden ikisinin cesedi bulundu.

Rio San Juan Bölgesi Belediye Başkanı Johnny Gutierrez, kurtarma ekiplerinin altın madenindeki çalışmaları sonucu 20 ve 28 yaşlarındaki iki işçinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

Gutierrez, göçük altındaki işçilerin bulunması için itfaiye ekipleri, polisler ve bölge halkının da katıldığı çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

İlgili Haberler

İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı
İskele motoru bozulunca 8'inci katta mahsur kalan işçileri emniyet kemeri hayata bağladı
Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı
Dış cephe boyası yaparken iskelede mahsur kalan işçileri vatandaşlar kurtardı
Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Başak Dizer Oktay Kaynarca Diego Armando Maradona
Spor Samatta Sinan Gümüş Samet Aybaba Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nikaragua'da çöken altın madeninde mahsur kalan işçilerden 2'sinin cesedine ulaşıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 11:16:29. #1.15#
title