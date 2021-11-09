Nikaragua'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Nikaragua'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Nikaragua'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 35 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Masachapa kentinin 61 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı.

Denizde meydana gelen depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Nikaragua'da 8 Temmuz 2000'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaşamını yitirmişti.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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