Nikaragua'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Nikaragua'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Nikaragua'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Corinto bölgesinin yaklaşık 56 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı.

Başkent Managua'da da hissedilen depremde, vatandaşların sokağa döküldüğü, havaalanındaki yolcuların terminalden tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Depremle ilgili şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Nikaragua'da 8 Temmuz 2000'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaşamını yitirmişti.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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