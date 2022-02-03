Nikaragua'da 4 üniversite ve 6 yardım kuruluşunun yasal statüsü iptal edildi

Nikaragua Ulusal Meclisi, bazıları Roma Katolik Kilisesi ile bağlantılı 4 özel üniversite ve 6 yardım kuruluşunun yasal statüsünü iptal etti.

Meclis tarafından yasal statüsü iptal edilen okullar arasında, 2018'de hükümet karşıtı protestoların merkezlerinden olan Nikaragua Politeknik Üniversitesi de yer aldı.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, bazı gruplar tarafından eleştirildi.

Managua Başpiskoposluğu papazı Monsenyör Carlos Aviles, yardım kuruluşlarının yasaklanmasının "haksız olduğunu, ülkenin refahına katkıda bulunmadığını" söyledi.

Aviles, "Bu kurumlar sosyal projelere ve yardıma odaklanıyor. Bu haksız bir baskı biçimidir." dedi.

Nicaragua Never Again insan hakları grubunun avukatı Gonzalo Carrion, "Amaç, tek bir düşünce modelini, Ortega'yı iktidarda tutmak için dikey olarak örgütlenmiş bir toplumu empoze etmek." diye konuştu.

Nikaragua'da savcılar 1 Şubat'ta, 7 Kasım 2021'deki seçimler öncesinde tutuklanan 46 kişinin yargılanmasına başlamayı planladıklarını duyurdu.

Nikaragua 7 Kasım 2021 seçimi

Yüksek Seçim Kurulundan (CSE) son yapılan açıklamada, Nikaragua'da kesin olmayan sonuçlara göre, Daniel Ortega liderliğindeki Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FSLN) yüzde 99'u sayılan oyların yüzde 74,99'unu aldığı belirtildi. Ülkeyi 14 yıldan bu yana kesintisiz yöneten Ortega, böylece 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Seçime tepkiler

ABD yönetimi, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Nikaragua'da yapılan seçimleri "hileli" ve "demokrasiye aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların sinyalini vermişti.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin hileli ve güvenilir olmayacağı savunulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiği" bildirilmişti.

Nikaragua'da seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki FSLN hükümetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.