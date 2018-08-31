Nikaragua, BM İnsan Hakları Yetkililerini Ülkeden Gönderiyor

Nikaragua'nın, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülke geneline yayılan insan hakları ihlallerinden hükümeti sorumlu tuttuğu raporunun ardından BM insan hakları yetkililerini sınır dışı edeceği bildirildi.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Nikaragua'da hükümet karşıtı protestoların başladığı 18 Nisan'dan 18 Ağustos'a kadarki dönemde işlenen insan hakları ihlallerine ilişkin yayımladığı raporun ardından Nikaragua hükümeti, BM insan hakları yetkililerinin ülkeden ayrılmasını istedi.

Ülkedeki BM insan hakları yetkililerinden biri, ekibe ülkeden ayrılmalarının söylendiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 Eylül'de Nikaragua'daki durumu görüşeceğini ifade etti.

Öte yandan raporun, ön yargılı olduğunu savunan Nikaragua hükümeti, yetkisini aşmakla suçladığı BM ekibinin, ülkedeki insan hakları durumunu değerlendirmek için değil krizi sona erdirmek için çalışan bir komisyona eşlik etmek üzere davet edildiğini belirtti.

Ülkedeki insan hakları ihlallerinden hükümetin sorumlu tutulduğu raporda, uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edildiği ve polisin orantısız güç kullandığı vurgulanmıştı.

Hükümetin insan hakları ihlallerini görmezden geldiği savunulan raporda, bunun sonucu olarak yargısız infazlar yapıldığı, sivillerin ortadan kaybolduğu, keyfi gözaltıların olduğu, işkence ve kötü muamele yapıldığı, düşünce ve ifade özgürlüğüyle barışçıl toplanma haklarının ihlal edildiği belirtilmişti.

Raporda, gelecek ay BM Cenevre Ofisi'nde toplanacak İnsan Hakları Konseyine, Nikaragua'daki kötü gidişin sonlandırılması için uluslararası bir komisyon kurulmasını gündemine alması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar



Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisanda başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.



Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisanda büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.



Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.



Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.



Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.



Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.