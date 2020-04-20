Nikaragua Baskılara Rağmen Koronavirüs Önlemi Almıyor
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Nikaragua Baskılara Rağmen Koronavirüs Önlemi Almıyor

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, bir aydan sonra televizyondan halka seslendi. Ülkede sadece 3 kişide koronavirüsü görüldüğünü ve bir kişinin hayatını kaybettiğini, bu kişilerinde ülke dışından geldiklerini ifade ederek, Nikaragua'da normal hayatın devam edeceğini aktardı.

20.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:53
Nikaragua Baskılara Rağmen Koronavirüs Önlemi Almıyor

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, bir aydan sonra televizyondan halka seslendi. Ülkede sadece 3 kişide koronavirüsü görüldüğünü ve bir kişinin hayatını kaybettiğini, bu kişilerinde ülke dışından geldiklerini ifade ederek, Nikaragua'da normal hayatın devam edeceğini aktardı. Komşularından gelen tüm uyarılara rağmen Nikaragua koronavirüs önlemi almamaya devam edeceğini duyurdu.

Vatandaşların ve komşu ülkelerin baskılarına rağmen koronavirüsüne karşı önlem almayı reddeden sosyalist devlet başkanı Ortega'ya karşı muhalifler, hastanelerden elde ettikleri verilere göre ülkede en az 200 koronavirüsü vakası olduğunu iddia ediyor. Dünya'da Nikaragua, Tacikistan ve Belarus spor müsabakalarına devam ediyor. Koronavirüsüyle mücadelede sosyal mesafenin çok önemli olduğunu uzmanlar sürekli belirtiyorken, Nikaragua'da halk festivallere katılıyor, sahillere gitmeye devam ediyor. Ülkede eğitim de devam ediyor. Sadece bu hafta paskalya tatili nedeniyle okulların tatil edileceği belirtiliyor.

Nikaragua neden koronavirüs önlemi almıyor?

1 aydır toplantılara katılmayan ve kamuoyu önüne çıkmayı reddeden sosyalist devlet başkanı Ortega ile ilgili, 74 yaşında olmasının etkisiyle de sağlığının iyi gitmediği yönünde bir takım söylentiler çıkmıştı. 1 ay sonra, geçtiğimiz hafta ilk kez televizyonlara çıkarak halka seslenen, Orta Amerika ülkesi Nikaragua devlet başkanı Daniel Ortega, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak tanrının bir mesaj gönderdiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombaları yerine hastanelere daha çok yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Ortega, Nikaragua'da halkın çalışması gerektiğini, çalışılmadığı taktirde ülkenin öleceğini belirtti. Koronavirüsüyle mücadelede ülkenin acil durum ilan edilmesini gerektirecek bir boyutta olmadığını ifade eden Daniel Ortega, normal hayatın devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Tamindir

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