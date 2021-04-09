Nikaragua aşılamalara 60 yaş üzerindekilerle başladı
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Nikaragua aşılamalara 60 yaş üzerindekilerle başladı

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Nikaragua aşılamalara 60 yaş üzerindekilerle başladı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına, 60 yaş üzerindekilerle başladığı bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına, 60 yaş üzerindekilerle başladığı bildirildi.

Beş milyon nüfuslu Nikaragua'da 5 Nisan'da başlayan aşı kampanyasında ilk aşı, 62 yaşındaki bir kişiye yapıldı.

Nikaragua, AstraZeneca'dan aldığı 500 bin doz aşıyla 60 yaş üzerindekilerin aşılamasına başladı.

Bugüne dek 6 bin 474 vakaya rastlanan ülkede, salgın nedeniyle 179 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet karşıtı gösterilerin ekonomiyi etkilediği Nikaragua'da, sokağa çıkma yasakları gibi sosyal ve ekonomik hayatı kesintiye uğratan, geniş kapsamlı Kovid-19 tedbirleri alınmamıştı.

Yerel basındaki haberlerde, ülkedeki vaka sayılarının en az 13 bin, ölü sayısının ise 3 binden fazla olduğu iddia edilmişti.

Sağlık çalışanları, aşılamalarda risk grubuna göre sınıflandırma yapılmadığı ve sağlık çalışanlarına aşı yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bilgi paylaşılmadığını öne sürmüştü.

2007'den bu yana devlet başkanlığı görevini yürüten Daniel Ortega'nın, kasımda yapılacak seçimlerde tekrar aday olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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