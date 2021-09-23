Nikaragu'da 6.5 şiddetinde deprem - Haberler
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Nikaragu'da 6.5 şiddetinde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nikaragu'da 6.5 şiddetinde deprem

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Nikaragua'nın Jiquilillo kentinin 78 kilometre güneybatısında yerel saatle 09.57'de 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 30.74 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can veya mal kaybı da bildirilmedi. - MANAGUA

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