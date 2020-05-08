Nikahta 'Taş Devri' karakterlerinin kostümlerini giydiler
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Nikahta 'Taş Devri' karakterlerinin kostümlerini giydiler

Nikahta 'Taş Devri' karakterlerinin kostümlerini giydiler
08.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:48

DENİZLİ'de, Emre ve Selin Taşbaş çifti, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine 'Taş Devri' isimli çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giydi.

DENİZLİ'de, Emre ve Selin Taşbaş çifti, nikahlarında gelinlik ve damatlık yerine 'Taş Devri' isimli çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giydi. Unutulmaz bir nikahla dünya evine girdiklerini belirten Damat Emre Taşbaş, "Koronavirüs salgını nedeniyle ilkel günlere döndüğümüz bu günlere biraz neşe katmak istedik" dedi.

Denizli'de yaşayan Emre ve Selin Taşbaş çifti, koronavirüs nedeniyle yapmayı planladıkları düğünü erteledi. Çift bu sebeple nikah töreni yapmaya karar verdi. Merkezefendi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törene farklılık katmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık yerine Taş Devri adlı çizgi filmin kahramanları Fred ve Vilma Çakmaktaş'ın kıyafetlerini giydi. Çift, çizgi film karakterlerinin kostümleriyle, mutluluğa imza atarak hayatlarını birleştirdi.

'ANI KALSIN İSTEDİK'

Damat Emre Taşbaş, kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirtip, "Koronavirüs salgını nedeniyle düğünümüzü ertelediğimiz için nikahımız basit olsun istemedik. Hem de virüsten dolayı ilkel günlere döndüğümüz bu zamana biraz neşe katmak istedik. Geçmişe dönüp baktığımızda bu kasvetli günlere odaklanmak istemedik. Anı kalsın istedik. İlkel çizgi film kahramanları olan Fred ve Vilma Çakmaktaş olduk. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Sosyal mesafeyi koruyarak beraber fotoğraf çektirmek isteyen birçok kişi oldu. Çok eğlenceli bir anı bıraktık yaşamımıza. Arkadaşlarımız, akrabalarımız çok mutlu oldular" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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