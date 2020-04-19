Nikahta takılan koruyucu maske incilerle aksesuara dönüştü Konya'da bir gelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah töreninde taktığı incilerle süslü maskesiyle dikkati çekti.

Konya'da bir gelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah töreninde taktığı incilerle süslü maskesiyle dikkati çekti.

Bir avukatlık bürosunda katip olarak çalışan 31 yaşındaki Gül Aktan, aynı yaştaki meslektaşı Mehmet Emin Kadaifçi ile nikah masasına oturdu.

Düğün hazırlıkları yaparken tüm etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle iptal etmek zorunda kalan Gül Kadaifçi, bu mutlu gününde giydiği gelinliğinin yanı sıra incilerle süslediği maskesiyle de ilgi odağı oldu.

Tasarımını yaptığı maskesi adeta gelinliğini tamamlayan aksesuara dönüşen Kadaifçi, Meram Belediyesi Evlendirme Dairesinde hayatının en anlamlı "evet"ine imza attı. Sade törenle dünyaevine giren çift, incili maskeyi ömür boyu hatıra olarak saklamayı düşünüyor.

Çiçeği burnunda gelin Kadaifçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün organizasyonu yapamadıkları için sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdiklerini söyledi.

Kadaifçi, "Düğünlerde olduğu gibi gelinlik giydim. Gelinliğim biraz sadeydi ama inci detayları vardı. Maske takmamız zorunlu olduğu için üzerinde inci detayları olmasını istedim. Bu yüzden maskeyi inci detaylarıyla süsledim." diye konuştu.

Düğün hatırası gelin çiçeği değil, maskesi oldu

Kadaifçi, maskenin süslemesini kendisinin yaptığını, çevresinden de olumlu mesajlar aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalabalık bir ortamda gelin ve damat her zaman farklı görünür. Salgın nedeniyle maske taktığımız için maskemin farklı olmasını istedim. ya taş ya da inci kullanacaktım. Gören herkes çok beğendi. Yakın çevremden, 'Nereden aklına geldi, nasıl düşündün?' gibi tepkiler aldım. Normalde gelin aksesuarları olarak duvak ve gelin çiçeği saklanır. Biz standardın dışında maskeli bir düğün yaptık.

O yüzden maskemi hatıra olarak ömür boyu saklayacağım. İlerleyen senelerde çocuklarımız nasıl sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi ve hangi şartlar altında evlendiğimizi anlasınlar."

Damat da şaşırmış

Damat Kadaifçi de süslenen maskenin anısını her zaman hatırlayacaklarını dile getirdi.

Nikah günü, süslü maske ile olan hatırasını da paylaşan Kadaifçi, şöyle devam etti:

"Gelin almaya gittiğimizde Gül, maskesini evde unuttuğunu söyledi. Bende bir tane fazladan vardı ancak kendi maskesinin farklı olduğunu, bu maskeyi almayacağını söyledi. Getirildiğinde gördüm ki maske incilerle süslenmiş, çok şaşırdım. Maskeyi görünce gülenler oldu, hoşuna gidenler de oldu. Düğün fotoğraflarımızın çoğu maskeli. Çocuklarımıza bunları göstereceğiz.

Onlar da yaşadığı hayatın kıymetini bilsin. Ne hayallerimiz vardı ancak elimizde kalan incili maskeyle çekilen düğün fotoğraflarımız oldu."

Kaynak: AA