Nikahta takılan koruyucu maske incilerle aksesuara dönüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Nikahta takılan koruyucu maske incilerle aksesuara dönüştü - Haber
Konya, Kültür Sanat

Nikahta takılan koruyucu maske incilerle aksesuara dönüştü

Konya'da bir gelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah töreninde taktığı incilerle süslü maskesiyle dikkati çekti.

19.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:54
Nikahta takılan koruyucu maske incilerle aksesuara dönüştü

Konya'da bir gelin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah töreninde taktığı incilerle süslü maskesiyle dikkati çekti.

Bir avukatlık bürosunda katip olarak çalışan 31 yaşındaki Gül Aktan, aynı yaştaki meslektaşı Mehmet Emin Kadaifçi ile nikah masasına oturdu.

Düğün hazırlıkları yaparken tüm etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle iptal etmek zorunda kalan Gül Kadaifçi, bu mutlu gününde giydiği gelinliğinin yanı sıra incilerle süslediği maskesiyle de ilgi odağı oldu.

Tasarımını yaptığı maskesi adeta gelinliğini tamamlayan aksesuara dönüşen Kadaifçi, Meram Belediyesi Evlendirme Dairesinde hayatının en anlamlı "evet"ine imza attı. Sade törenle dünyaevine giren çift, incili maskeyi ömür boyu hatıra olarak saklamayı düşünüyor.

Çiçeği burnunda gelin Kadaifçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün organizasyonu yapamadıkları için sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdiklerini söyledi.

Kadaifçi, "Düğünlerde olduğu gibi gelinlik giydim. Gelinliğim biraz sadeydi ama inci detayları vardı. Maske takmamız zorunlu olduğu için üzerinde inci detayları olmasını istedim. Bu yüzden maskeyi inci detaylarıyla süsledim." diye konuştu.

Düğün hatırası gelin çiçeği değil, maskesi oldu

Kadaifçi, maskenin süslemesini kendisinin yaptığını, çevresinden de olumlu mesajlar aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalabalık bir ortamda gelin ve damat her zaman farklı görünür. Salgın nedeniyle maske taktığımız için maskemin farklı olmasını istedim. ya taş ya da inci kullanacaktım. Gören herkes çok beğendi. Yakın çevremden, 'Nereden aklına geldi, nasıl düşündün?' gibi tepkiler aldım. Normalde gelin aksesuarları olarak duvak ve gelin çiçeği saklanır. Biz standardın dışında maskeli bir düğün yaptık.

O yüzden maskemi hatıra olarak ömür boyu saklayacağım. İlerleyen senelerde çocuklarımız nasıl sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi ve hangi şartlar altında evlendiğimizi anlasınlar."

Damat da şaşırmış

Damat Kadaifçi de süslenen maskenin anısını her zaman hatırlayacaklarını dile getirdi.

Nikah günü, süslü maske ile olan hatırasını da paylaşan Kadaifçi, şöyle devam etti:

"Gelin almaya gittiğimizde Gül, maskesini evde unuttuğunu söyledi. Bende bir tane fazladan vardı ancak kendi maskesinin farklı olduğunu, bu maskeyi almayacağını söyledi. Getirildiğinde gördüm ki maske incilerle süslenmiş, çok şaşırdım. Maskeyi görünce gülenler oldu, hoşuna gidenler de oldu. Düğün fotoğraflarımızın çoğu maskeli. Çocuklarımıza bunları göstereceğiz.

Onlar da yaşadığı hayatın kıymetini bilsin. Ne hayallerimiz vardı ancak elimizde kalan incili maskeyle çekilen düğün fotoğraflarımız oldu."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haber
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı Haber
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı Haber
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti Haber
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı Haber
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Koronavirüsün en çok vurduğu eyalette 'Zoom' ile evliliğe izin çıktı Haber
Koronavirüsün en çok vurduğu eyalette "Zoom" ile evliliğe izin çıktı
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Mustafa Keser Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Zinedine Zidane Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Ebru Şallı
Şu an buradasınız: Nikahta takılan koruyucu maske incilerle aksesuara dönüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 12:10:23. #1.15#
title