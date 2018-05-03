Davetli, Nikahta Takılan 17 Bin Lira Değerindeki Altınla Sırra Kadem Bastı

Davetli, Nikahta Takılan 17 Bin Lira Değerindeki Altınla Sırra Kadem Bastı

Eskişehir'de yaşanan olayda kıyılan nikaha katılan davetli, takılan altınlarla birlikte ortadan kayboldu. 17 bin lira değerindeki altınları çalan kişi, henüz bulunamadı.

Davetli, Nikahta Takılan 17 Bin Lira Değerindeki Altınla Sırra Kadem Bastı

Eskişehir'de bir kişi, nikahının ardından takılan altınlarla birlikte ortadan kayboldu.

ALTINLARLA KAÇTI

Olay, Günyüzü ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde yaşandı. A.Ö. isimli vatandaş, T.K. isimli kişinin tanıştırması ile N.G. ile dini nikah kıydı. Nikahta takılan yaklaşık 17 bin lira değerindeki altını alan N.G., evden kaçarak sırra kadem bastı.

Bunun üzerine A.Ö. jandarma ekiplerine başvururken, N.G.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

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