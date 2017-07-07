Nikahta 07.07.2017 Yoğunluğu

BURSA'da gün, ay ve yılı 7 rakamından oluşan 07. 07. 2017 tarihinde evlenmek isteyen 57 çiftin Merinos Nikah Dairesi'nde nikahları kıyıldı.



Evlilik kararı alan ve bu mutlu günlerinin tarihlerinin unutulmaması için özel olmasını isteyen 57 çift, 07.07.2017 tarihlerini tercih etti. Merinos Nikah Dairesi'nde özellikle bugünü isteyen 57 çiftin nikahı kıyıldı. Hafta içerisinde Merinos Nikah Dairesi'nde günde ortalama 15 nikahın kıyıldığını söyleyen yetkililer, "Bugün 10 dakikada bir nikah kıydık. Kuyruk oluştu" dedi.



- Bursa