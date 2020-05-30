Nikahlarda normalleşme süreci başladı
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Nikahlarda normalleşme süreci başladı

- Nikahlarda normalleşme süreci başladı Nikah salonlarına korona virüsü ayarı: 10 kişi alınıyor, tedbir elden bırakılmıyor İzmir'de, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte nikah salonları sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi.

30.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:20

- Nikahlarda normalleşme süreci başladı

Nikah salonlarına korona virüsü ayarı: 10 kişi alınıyor, tedbir elden bırakılmıyor

İZMİR - İzmir'de, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte nikah salonları sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Bu kapsamda nikahlar, korona virüsü tedbirleri kapsamında 10 kişilik konuk kapasitesi ile kıyılmaya başlandı.

Korona virüsüne karşı normalleşme sürecinin hayata geçirilmesiyle birlikte, nikah salonlarında da önlemler alındı. Bornova ilçesindeki nikah salonlarında da oturma düzenine korona virüsü ayarı yapıldı. Yine kişi sınırlaması olacak olan yeni düzenleme çerçevesinde, boş bırakılacak koltukların üzerine bilgilendirme yazıları asıldı. Yeni uygulama ile çiftler, şahitler ve konuklar oda nikahlarının kıyıldığı salonlarda, maskeleriyle ve aralarında 1.5 metrelik sosyal mesafe boşluğu kalacak biçimde girebiliyor.

Konuklu ilk nikahlar

Yeni düzenleme sonrası 10 kişilik konuk kapasiteli nikahlarda Meral Yekta Karayük ve Can Alkan çifti ile Özlem Saygılı ve Alihan Özakoğlu çifti hayatlarını birleştirdi. Böylesi bir süreçte en azından yakınlarının yanlarında olmasının bile büyük mutluluk verdiğini belirten çiftler, önlemler için teşekkür etti.

Korana virüsü sürecinin zor bir süreç olduğunu dile getiren Özlem-Alihan Özakoğlu çifti, "Nikahımız iki kez ertelendi. Büyük endişe yaşıyorduk; ama şimdi çok mutluyuz" dedi. Meral Yekta - Can Alkan çifti ise, "Korona virüsü salgını nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığımız düğünümüzün ardından hayatımızı birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Nikahlarda normalleşme süreci başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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