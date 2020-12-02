Nikahlar yeni kısıtlamalar kapsamında kıyılmaya başlandı

- Nikahlar yeni kısıtlamalar kapsamında kıyılmaya başlandı Korona tedbirlerinde 30 kişi ile nikahlar kıyılmaya başlandı İstanbul'da, korona virüs tedbirleri kapsamında, nikahlar en fazla 30 kişi ile kıyılmaya başlandı.

- Nikahlar yeni kısıtlamalar kapsamında kıyılmaya başlandı

Korona tedbirlerinde 30 kişi ile nikahlar kıyılmaya başlandı

İSTANBUL - İstanbul'da, korona virüs tedbirleri kapsamında, nikahlar en fazla 30 kişi ile kıyılmaya başlandı. Maske ile nikah salonlarına gelen gelin damadı yalnız bırakmayan aileler ise HES Kodu ile salona alınıyor.

Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla bilim kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulu tarafından yeni kararlar alınmış ve bu kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Kararlar kapsamında nikahlar 30 kişi ile kayılması kararlaştırılmıştı. Fatih Belediyesi, kendisine ait nikah salonlarında karar kapsamında düzenleme yaptı. Yapılan düzenlemede, nikaha katılmak isteyen davetlilerin önce ateşi ölçüyor. Ardından HES Kodu ile salona girişlerine izin verilirken, girişte ise dezenfektan kullanılması uyarısı yapılıyor. Gelin, damat ve ailelerin karara uyduğu görülürken, uymayanlar ise uyarılarak, salona alınmıyor.

Gelen davetliler daha sonra nikahın kıyılacağı salona geçilirken, görevliler tarafından tek tek sayım yapılarak alınıyor. Bu karar kapsamında Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi içindeki Fatih Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikahlarını kıyan Şafak ve Nilay Kara çifti, hayatlarını birleştirerek dünya evine girdi.

"Olabildiğince dikkat ediyoruz"

Alınan tedbirler çerçevesinde nikahı kıyılan Damat Şafak Kara, "Diyecek pek bir şey yok. Tedbirler kapsamında olabildiğince dikkatli bir şekilde nikahımızı kıymaya çalışıyoruz. Herkesin de böyle yapmasını tavsiye ediyoruz. Belediyenin aldığı önlemler kapsamında iyi-kötü yapıyoruz" diye konuştu.

Bu durumunu üzücü olduğunu anlatan Gelin Nilay Kara, "Üzücü ama mecburuz yapacak bir şey yok. O yüzden bu şekilde oldu" dedi.

Öte yandan Fatih Belediyesi yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonu günlerinde çiftlerin nikahlarını hafta içi günlerine alınması için görüşme yapıyor. Yapılan görüşme neticesinde 50 çiftin nikahları hafta içi günlere alındığı ve Aralık ayında toplamda 122 nikah kıyılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU