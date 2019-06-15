Nikahını, nikah memuru babası kıydı

Sivas'ta 12 yıldır nikah memurluğu yapan, bugüne kadar ise 30 bin çiftin nikahını kıyan Muzaffer Güner (59) öğretmen kızı Müzeyyen Güner'in (27) nikahını kıyarken duygusal anlar yaşadı.

Evli 3 çocuk babası Muzaffer Güner, 2007 yılından bu yana belediye bünyesinde nikah memuru olarak görev yapıyor. 12 yılda 30 bin çiftin nikahını kıyan Güner, mesleğinin en zor nikahını Başöğretmen Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapan kızı Müzeyyen Güner'in nikahını kıyarak gerçekleştirdi.

Nikah memuru Güner, nişanlısı özel harekat polisi Bahadır Yalçın (27) ile evlenmeye karar veren kızı Güner'in nikahını kıyarken zor anlar yaşadı. Kızı Güner'e, "Bahadır Yalçın ile evlenmek istiyor musun?" sorusunu sorarken zorlanan Güner, mutluluğu ve hüznü bir arada yaşadığını söyledi.

Sivas'ta 12 yıldır nikah memurluğu yaptığını aktaran Güner, "12 yılda 30 bin çift evlendirdim. Evlenen çiftlere sağlık, sıhhat ve mutluluklar diliyorum. O çiftlerimizi biz evlendirirken bu arada çocuklarımız büyümüş bizim haberimiz olmamış ve sıra bize geldi. Evlatlarımızın bu mutlu gününde nikahı kıymak bizlere nasip oldu. Örf ve adetlerimizde kızlarımızı verdiğimiz zaman aileler biraz hüzünlü olur. Bu hüzün mutlu bir hüzün oluyor. Biraz hüzünlüyüz ama hem oğlumuz oldu hem de bir aile olduk." dedi.

Güner'in öğretmen kızı Müzeyyen Güner babasının bugüne kadar birçok kişiyi evlendirdiğini belirterek, "Bana gelen sorular arasındaydı 'nikahınızı baban mı kıyacak' diye. Nasip bugüneymiş sorulan soruların cevabı gerçekleşmiş oldu. Güzel bir anı oldu bizim için hem biraz duygusal hem de heyecanlı oldu." ifadelerini kullandı.

Özel harekat polisi Bahadır Yalçın ise güzel duygular içerisinde olduğunu ifade ederek, mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA