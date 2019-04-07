Nikahında Baskıya Dayanamayan Polis Damat Ayağını Gelinin Önüne Uzattı

Isparta'da sevdiği kadınla hayatını birleştiren polis memuru, nikahta ayağına bastırmamak için kendini emniyete aldı. Çevredekilerin ısrarı ve nikah memurunun tavsiyeleri üzerine pes eden damat, gelinin ayağına basmasına izin verdi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri'nde görevli polis memuru Murat Bayram Gürbüz, esnaf Emel Akbulut ile dünya evine girdi. Çiftin nikah törenine Gürbüz ve Akbulut aileleri, sevenleri, dost ve akrabaları ile çok sayıda polis katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende nikahın kıyılmasının ardından damat gelinin ayağına basmaması için kendini emniyete aldı. Çevredekilerin ısrarı ve nikah memurunun "Ayağına bastırmakla kılıbık olunmuyor, kanı ılık olunuyor, geçim ehli olunuyor. Onun için bırak bassın" sözleri üzerine baskılara dayanamayan polis memuru Gürbüz, ayağını gelinin önüne doğru uzatarak basmasına izin verdi. Bu sırada polis arkadaşları "İnanma Bayram" diye bağırdı. Yaşanan renkli görüntülerle dünya evine giren çift, yakınları ile birlikte gönüllerince eğlendi. - ISPARTA

Kaynak: İHA