Nikahına 2 hafta kala koronavirüsü yendi
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Nikahına 2 hafta kala koronavirüsü yendi

Nikahına 2 hafta kala koronavirüsü yendi Koronavirüsü yenen Elçin Işıdan, yaşadıklarını anlattı Elçin Işıdan, "Ben de ölecek miyim kaygısını çok yaşadım" Nikahına 2 hafta kala yakalandığı Covıd-19'u yenen 39 yaşındaki Elçin Işıdan, yaşadıklarını anlattı.

07.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:04
Nikahına 2 hafta kala koronavirüsü yendi

Nikahına 2 hafta kala koronavirüsü yendi

Koronavirüsü yenen Elçin Işıdan, yaşadıklarını anlattı

Elçin Işıdan, "Ben de ölecek miyim kaygısını çok yaşadım"

İSTANBUL - Nikahına 2 hafta kala yakalandığı Covıd-19'u yenen 39 yaşındaki Elçin Işıdan, yaşadıklarını anlattı. Işıdan nikah sonrası eşiyle yaşayacağı evde tek başına karantinaya girdiği söyleyerek, "Artık yeter deyip lavabodan çıkamadığımı biliyorum, bende ölecek miyim kaygısını çok yaşadım, iki şahitle nikah yapacaktık fakat şuan ötelemek gerekecek. Her şey bittikten sonra herkesin katılımıyla harika bir düğün yapacağız" dedi.

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle 6 Nisan rakamlarına göre Türkiye'de 649 kişi vefat etti. Hastalık nedeniyle acı haberler gelirken bir yandan da hastalığı atlatan vatandaşlardan iyi haberler geliyor. 39 yaşındaki Elçin Işıdan ise nikahına 2 hafta kala Covıd-19'a yakalandığını öğrendi. Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hemen tedavisine başlanan Işıdan, başarılı bir tedavi süreci sonrası yeniden sağlığına kavuştu. Elçin Işıdan yaşadığı o zorlu süreci anlattı. Koronavirüse yakalanmadan önce 18 Nisan'a nikah tarihi aldıklarını söyleyen Işıdan, hastalığı nedeniyle nikah gününü karantinada geçireceğini söyledi. Nikahını erteleyeceğini ifade eden Işıdan, evlenince eşiyle birlikte oturacağı evde şuan karantina sürecini yaşadığını belirtti. Vatandaşları koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uymaya davet eden Işıdan, hastalık sürecinde hastane odasından da video çekerek sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

"Nikaha 2-3 hafta kala koronavirüse yakalanmış oldum"

Yakalandığı Covıd-19'u yenen ve yaşadıklarını anlatan 39 yaşındaki Elçin Işıdan, "Öncelikle korona virüs olduğumu düşünemedim. Ne vücudumdaki ne de başımdaki ağrıyı tarif etmem mümkün değil, çok şiddetliydi. Düşünmeye başladım ama konduramadım. 27 mart sabaha karşı hastaneye kaldırıldım testler sonucunda Covıd-19 pozitifle karşı karşıya kaldım. İnanın dünya başıma yıkıldı ne yapacağımı bilemedim. Sadece işime ve evime gidip geldim, üşüttüğümü düşündüm. Çevrem negatif çıktı, dokuz gün kadar kaldım hastanede. Çok ıstırap çektim, özellikle 3 gece çok zor geçti. Bende boğaz ağrısı ve nefes darlığı olmadı. Normalde 18 Nisan'da nikahım vardı. Haftalar önce düğünümüzü zaten iptal etmiştik iki şahitle nikah yapacaktık fakat şuan onu da biraz daha ötelemek gerekecek. Çünkü doktorum 2 hafta daha karantinada kalmam gerektiğini söyledi. Ertelemek zorunda kaldık benim ve nişanlım için çok üzücü bir durum ama önce sağlık olduğu için kendimizi teselli ediyoruz. Nikaha 2-3 hafta kala koronavirüse yakalanmış oldum. Hayatta bir kez evleniyorsunuz, maalesef şuan hiçbir şeyi gerçekleştiremiyoruz. Her şey bittikten sonra herkesin katılımıyla harika bir düğün yapacağız" diye konuştu.

"Bende ölecek miyim kaygısını çok yaşadım"

Hastalığın ciddiyetine rağmen önlemleri uygulamayan vatandaşları eleştiren Işıdan, "Maskesiz, eldivensiz gezenleri aklım almıyor. İnsanların umursamaz olmalarını kabul etmiyorum. 3 gün boyunca artık yeter deyip lavabodan çıkamadığımı biliyorum. Ölümle burun buruna gelmek denen şey, böyle bir şey sanırım. Acaba bende ölecek miyim kaygısını çok yaşadım. Aslında hala yaşamaya devam ediyorum o korku içimde var. 9 günlük hastane sürecinde çok güzel bir bakımla karşılaştım. Annem 65 yaş üzeri bunun endişesini kendimden çok onun için yaşadım. Evleneceğim eve geldim, kurulmuştu ben hastane sürecindeyken ağabeyim ve nişanlım evdeki bütün eksikleri tamamladılar. Bu süreçte bu evde tek yaşıyorum. Bu süreç geçtikten sonra nişanlımla yaşamadan önce evimizde dezenfekte edilecek" dedi.

Nikahına 2 hafta kala koronavirüsü yendi

Kaynak: İHA

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Nikahına 2 hafta kala koronavirüsü yendi
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