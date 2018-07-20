Nikahı Yarıda Bırakıp Üçlü Çektirdi

Bursa'da nikah merasimi sırasında memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusunu cevapsız bırakıp üçlü çektiren damat, renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Bursa'da gelin ve damat evlilik işlemlerini tamamlayarak nikah masasında oturdu. Nikah kıyılacağı sırada, davetliler damada seslenip üçlü çektirmesini istedi. Memurun, "Eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna cevap vermeden yerinden kalkan damat, davetlilere doğru gitti. Burada konuklarla üçlü çektiren damat, daha sonra nikah masasına oturup, coşkulu bir şekilde, "Evet" dedi. Salonda bulunanların alkışları eşliğinde nikah merasimi tamamlandı.

(Hakan Gönül/İHA)