Nikahı düşen 13 çocuklu çift için bakanlık devreye girdi



ADANA'da nüfus kayıtlarına göre ablasının kızıyla evli göründüğü için 13 çocuğunun annesi Rime (45) ile resmi nikahı düşen ve nüfus kayıtlarındaki karışıklığın giderilmesi için yetkililerden yardım isteyen Hüseyin Kuşçu (49) ve ailesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek harekete geçti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Hüseyin Kuşçu, o dönem babası Sinan Kuşçu'nun nüfus kaydı olmadığı için babasının amcasının oğlu Ahmet Kuşçu'nun nüfusuna kaydettirildi. Hüseyin Kuşçu, 30 yıl önce nüfusuna kaydolduğu Ahmet Kuşçu'nun torunu Rime Kuşçu ile imam nikahıyla evlendi. 7 yıl sonra resmi nikah kıyan çiftin 13 çocuğu oldu. 6 yıl önce Adana'ya taşınan çift, bir hastanede yaptıkları resmi işlem sırasında evliliklerinin düştüğünü öğrendi. Resmi olarak yeğeniyle nikahlı gözüktüğü için evliliğin düştüğünün kendisine bildirildiğini anlatan işçi Hüseyin Kuşçu, "Çocuklarımın başına bir şey geldiğinde hastaneye eşim götürüyor, 'Çocuk senin değil babası gelsin' diyorlar. Bazı çocukların velayeti de annesinin üzerinde görünüyor. Benim kulağım sağır, ayağım sakat. Çocuklarımın her işiyle ben ilgilenemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN TALİMAT

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatı doğrultusunda bugün aileyi Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ziyarette bulundu. Ailenin sorunlarını dinleyen yetkililer en kısa zamanda Kuşçu ailesinin çocuklarının eğitimine devam edeceği, soy bağı probleminin çözüleceği ve belirlenen bir ekonomik model ile aileye yardım yapılacağını dile getirdi. Yetkililerin ziyaretinden ve sorunların çözümü için adım atmasından çok mutlu olduklarını vurgulayan Hüseyin Kuşçu, kendileriyle ilgilenen bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

- Adana