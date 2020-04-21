Nikaha dezenfeksiyon tünelinden geçerek girdiler Antalya'nın Akseki ilçesinde nikahlarını kıydırmak için gelen gelin ve damadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri için belediye önüne konulan dezenfeksiyon tünelinden el ele tutuşarak geçmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde nikahlarını kıydırmak için gelen gelin ve damadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri için belediye önüne konulan dezenfeksiyon tünelinden el ele tutuşarak geçmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Hayatlarını birleştirmeye karar veren Kaan Özpınar ve Merve Sağlam nikah töreni için Akseki Belediyesine geldi. Salgın nedeniyle maske takmış olan gelin ve damat, nikah salonuna girmeden önce belediye girişindeki dezenfeksiyon tünelinden geçti.

Kovid-19'a karşı ele ele dezenfekte olan gelin ve damadın nikahı belediye görevlisince kıyıldı. Nikaha salgın önlemleri dolayısıyla az sayıda kişi katıldı.

Damat Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Kovid-19'la mücadele döneminde evlenmenin daha zor olduğunu söyledi.

Dünya evine girmeden önce dezenfeksiyon tünelinden geçtiklerini ve ateşlerinin ölçüldüğünü belirten Özpınar, önlemleri alanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA