Nikah yapılıp, düğün sözünün yerine getirilmemesi boşanmaya kadar götürür
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Nikah yapılıp, düğün sözünün yerine getirilmemesi boşanmaya kadar götürür

Nikah yapılıp, düğün sözünün yerine getirilmemesi boşanmaya kadar götürürİZMİR'de avukat Alperen Cihan Çetinkaya, düğün öncesi nikah kıydıran çiftler için dikkat çekici bir açıklama yaptı.

04.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:02

Nikah yapılıp, düğün sözünün yerine getirilmemesi boşanmaya kadar götürür

İZMİR'de avukat Alperen Cihan Çetinkaya, düğün öncesi nikah kıydıran çiftler için dikkat çekici bir açıklama yaptı. Çetinkaya, nikahın ardından verilen söz üzerine çiftlerden birinin düğün yapmaya yanaşmamasının boşanma nedeni olduğunu söyledi.

Son dönemde bazı çiftler, koronavirüs salgını ve ekonomik sorun gibi nedenlerle düğünden önce nikah kıydırıyor. Düğünü ise erteleyen çiftler, bunun için gün sayıyor. Ancak eşlerden birinin sonradan düğün yapmaya yanaşmaması, boşanmaya neden olabiliyor. Böyle durumda çiftlerden biri, yargıya giderse, konu boşanma sebebi olarak görülüyor. Pandemi döneminde bazı çiftler de bu yolu izleyip, düğünü erteledi.

İzmirli avukat Alperen Cihan Çetinkaya, ertelenen düğün sözünün yerine getirilmemesi ve eşlerden birinin bunu yargıya taşıması durumunda neler yaşanabileceğini şöyle anlattı:

"Bir çiftimiz boşanma sebebiyle mahkemeye başvuruyor. Çift resmi nikah sonrası düğün için hazırlık yapıyor. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı düğün merasimi erteleniyor. Aradan yıllar geçiyor. Kadın olan taraf toplum içinde küçük düştüğü gerekçesiyle dava açıyor. Yerel mahkeme ise düğün yapılmaması nedeniyle kişiyi toplum içinde küçük düşürdüğünü, evliliğin çekilmez hale geldiğini belirterek boşanma kararı veriyor. Bu karar temyize gidiyor. Temyizde, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi bu kararı bozuyor. Böyle bir boşanma sebebi olamayacağına hükmediyor. Ancak yerel mahkeme bu kararında diretiyor, bunun bir boşanma sebebi olduğunu iletiyor. Daha sonra bu konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidiyor. Kurul, emsal bir karara imza atıyor. Kişinin bu durumdan dolayı küçük düştüğünü, ekonomik zorluklardan dolayı başta olsa da bu zorluklar atlatıldıktan sonra düğünün gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bunun bir boşanma sebebi olduğuna karar veriyor."

'DÜĞÜN SÖZÜ VERİLDİYSE YAPILMAK ZORUNDA'

Pandemi döneminde çoğu düğünün ertelendiğini hatırlatan avukat Çetinkaya, "Eğer düğün sözü verildiği takdirde ekonomik durum elveriyorsa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı emsal. Ama her olay kendine özgüdür. Ekonomik kısımların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu karar tek başına emsal niteliğinde olmasına rağmen ailelerin ekonomik durumunda tek bayına değerlendirmesi gerekmekte. Ama ekonomik durumu elvermesine rağmen düğün merasimini gerçekleştirmeyen çiftler maalesef ki boşanmayla karşı karşıya kalabilir. Düğün sözü verildiyse yapılmak zorunda" dedi.

Nikah yapılıp, düğün sözünün yerine getirilmemesi boşanmaya kadar götürür

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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