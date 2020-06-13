Nikâh yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekânın girişinde yeterli...
Nikah yapılacak mekanlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak.
13.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:12
Nikah yapılacak mekanlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere mekan girişinde maske dağıtılacak. Nikah merasimi sürecinde de maske takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil) sağlanacak. - ANKARA
Kaynak: İHA