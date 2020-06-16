Nikah ve Düğün Salonlarında Alınacak Tedbirler
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Nikah ve Düğün Salonlarında Alınacak Tedbirler

Düğün salonları kuralları nasıl olacak? Nikah genelgesi yayınlandı mı? Korona günlerinde dünya evine girmeye hazırlanan çiftlerin akıllarındaki sorulardan birkaçı.

Nikah ve Düğün Salonlarında Alınacak Tedbirler
16.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:52

Düğün salonları kuralları nasıl olacak? Nikah genelgesi yayınlandı mı? Korona günlerinde dünya evine girmeye hazırlanan çiftlerin akıllarındaki sorulardan birkaçı. Nikah ve düğün salonlarında alınacak önlemler Sağlık Bakanlığı'nca açıklandı.

Nikah ve Düğün Salonlarında Alınacak Tedbirler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellenerek, nikah ve düğünlerde alınması gereken önlemler ve Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'ne Kovid-19 pandemisinin hafifleme sürecinde aile sağlığı merkezlerinde alınacak önlemler başlıkları eklendi. Buna göre düğün ve nikah salonlarında alınacak önlemler şöyle:

Nikahlar ve düğünler bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

Genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak.

Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilecek, tören ve kutlamalar sürecinde de takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere) sürdürülecek.

Nikah ve düğün salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek.

Nikah ve düğün salonlarına gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülecek.

Düğün davetiyelerinde; koronavirüs nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri ve nikah/ düğün boyunca maske kullanmaları, düğün/nikah salonu girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlar ile semptom gösterenlerin salona alınamayacağı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği, düğün/nikah süresince ve giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği, konularında bilgi ve uyarı yazıları bulunacak.

Nikah ve düğün salonlarında salgın döneminde kapalı alanlarda bulunan çocuk oyun alanları kapalı olacak, açık alanlardaki çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.

Nikah salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/ sarılma yapılmayacak, sosyal mesafe korunacak.

Nikah sonrasında uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmayacak, sosyal mesafe korunacak.

Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılacak.

Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe kuralına uyarak çekilecek.

Nikaha davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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