Nikah törenlerinde koronavirüs hassasiyeti İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Karabük'te de nikahlar büyük hassasiyetle kıyılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Karabük'te de nikahlar büyük hassasiyetle kıyılıyor.

Koronavirüs salgınına karşı düğünlerin iptal edildiği ya da ertelendiği bölgede, nikahlar için de farklı düzenlemelere gidildi.

Nikahlar, salonların dışında, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, yakınları ise belirli bir mesafede bekletiliyor.

Evlilik cüzdanının dahi dezenfekte edilerek takdim edildiği tören sonunda, hatıra için çektirilen fotoğraflarda da çiftlerin yakınları tek tek ya da iki kişi olarak durabiliyor.

Handenur Öz ve Ünal Çetin çiftinin nikahı da Karabük Belediyesi Nikah Salonu önünde açık havada iki şahit eşliğinde kıyıldı.

Çiftin şahitleri, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve iş adamı Ahmet Ulusoy, nikah kıyılırken belirli bir mesafede durdu.

Karabük Belediyesi Evlendirme Memuru Yılmaz Çelen, çifte evlilik cüzdanını dezenfekte ederek takdim etti.

Emniyet Müdürü Tuğ, burada yaptığı konuşmada, çifti tebrik ederek saadet diledi.

Çifte çeşitli tavsiyelerde bulunan Tuğ, nikaha katılanlara koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.

Kaynak: AA