Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı
Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.
10.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:12
Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı