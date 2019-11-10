Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı

Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı

Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.

10.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:12
Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı

yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Nikah törenine giderken kaza yaptılar 1 ölü, 4 ağır yaralı
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