Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (1)

Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (1)

ARNAVUTKÖY Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.

10.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:04
Nikah törenine giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 ağır yaralı (1)

ARNAVUTKÖY yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 


Kaynak: DHA
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