NİKAH TÖRENİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1)

NİKAH TÖRENİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1)

Arnavutköy Habipler yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı.

10.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:01
NİKAH TÖRENİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 1 ÖLÜ, 4 AĞIR YARALI (1)

yolunda nikah törenine giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobildeki Ayşe Gülen Özkan hayatını kaybederken 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri


- İstanbul
Kaynak: DHA
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