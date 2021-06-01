Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son...
Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son verilecek.
Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ