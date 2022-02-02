NİKAH TARİHLERİNİ UNUTULMAZ KILDILAR

YALOVA'da evlilik yıldönümlerinin daha fazla akıllarda kalmasını isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde dünya evine girdi. Yalova Belediyesi'nce, Raif Dinçkök Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda ardı ardına 8 nikah kıyıldı.

Evlilik tarihlerini özel ve unutulmaz kılmak isteyen çiftler, aylar öncesinden Yalova Belediyesi'ne müracaat ederek, '02.02.2022' tarihine gün aldı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle, 8 çiftin nikahları kıyıldı. Gülşah Karakaş ve Mustafa Bayzan da Yalova Belediyesi'ne aylar öncesinden müracaat eden çiftler arasında yerini aldı. Çift nikah töreni sonrası, mutluluklarını şu sözlerle paylaştı

'Bugün Şubat 2022. 2 rakamı bizim için çok önemli. İlk çıkma tarihimiz 2 Eylül, nişanlılık tarihimiz 12 Eylül. Bir de en son 12.12.2012'de olmuştu. Böyle özel zamanlar zor geliyor. Biz de 2 Şubat 2022'de mutluluğumuza adım attık. Diğer evlenecek olan çiftlere de mutluluklar diliyoruz. Biz mutluyuz.?