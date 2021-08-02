Nikah tarihi bir kez daha ertelendi
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Nikah tarihi bir kez daha ertelendi

Nikah tarihi bir kez daha ertelendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden ikili, nikah tarihi konusunda bilgi verdi.

Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldılar. Evlilik hazırlığı yapan ikili, basın mensuplarının sorularını cevapladılar.

Daha önce iki kez nikah tarihini erteleyen Toptaş ile Topçu, pandemi nedeniyle nikah tarihini yeniden ertelediklerini söylediler.

Son olarak 'Bay Yanlış' adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, parmağındaki tektaş yüzüğüyle ilgili soruya "Çok özel" dedi. 35 yaşındaki ünlü şef ile 38 yaşındaki güzel oyuncunun ayakkabılarının aynı olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan ikili, aylar önce ağustos ayında evleneceklerini açıklamış ardından artan vaka sayıları sebebiyle düğünlerini ertelemişti.

Nikah tarihi bir kez daha ertelendi
Nikah tarihi bir kez daha ertelendi
Nikah tarihi bir kez daha ertelendi
Nikah tarihi bir kez daha ertelendi

Kaynak: Snob Magazin

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