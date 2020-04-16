NİKAH SEVİNCİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTTURDU
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Koronavirüs, Şişli, Güncel

NİKAH SEVİNCİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTTURDU

Şişli'de iki çiftin nikahı kıyıldı.

16.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:23
NİKAH SEVİNCİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTTURDU

Şişli'de iki çiftin nikahı kıyıldı. Nikah salonuna koronavirüs nedeniyle gelin, damat ve nikah şahitleri dışında kimse alınmayıp sosyal mesafe korundu. Salona alınmayan yakınları ise dışarıdan nikah törenini izlerken sosyal mesafe kuralına uymadı. Nikah sonrası gelin damat ile dışarıda fotoğraf çektirmek isteyenlerin de sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Maçka'daki Şişli Belediyesi evlendirme dairesine başvuran iki çiftin nikah töreni gerçekleştirildi. Koronavirüs salgınına önlem almak için nikah salonuna gelin, damat ve nikah şahitleri dışında kimse alınmadı. Gelin ve damadın yakınları dışarıdaki camın önünde toplanarak nikah törenini izlemek istedi. Evlendirme dairesindeki güvenlik görevlisi iç içe olan kişilere sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Nikah töreninin ardından dışarıya çıkan gelin damat ile fotoğraf çektirmek isteyenler de sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

NİKAH SEVİNCİ SOSYAL MESAFEYİ UNUTTURDU

Kaynak: DHA

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