Nikah Şekerleri 25 Yetime Kıyafet Oldu

İstanbullu bir çift, nikah merasimlerinde dağıtacakları nikah şekerlerinin bedeliyle Afrika'nın yoksul ülkesi Burkina Faso'da 25 yetimi giydirdi.



İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden (İYİLİKDER) yapılan açıklamada, kendileri tarafından organize edilen faaliyetle, Nuran-İbrahim Halil Bahar çifti adına 25 yetime giyim yardımı ulaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Halil Bahar, uzun zamandır birçok yardım faaliyetine destekte bulunduklarını belirterek, "Özellikle Afrika'daki yoksulluk çok ileri safhalarda, bunu birkaç kez Afrika seyahatlerimde de gördüm. Bu sebeple ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde yardım faaliyetleri yürüten İYİLİKDER'e müstakbel eşimle birlikte verdiğimiz kararla talebimizi ilettik ve nikah şekerlerine harcanacak tutarı teslim ettik. İYİLİKDER de Burkina Faso'da 25 yetim bulunan bir yetimhanede bizim adımıza kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi. Bu mutluluğu nikah merasimimize katılan misafirlerimizle de birer el ilanı ile paylaştık.Umarız mutluluğumuzla birlikte bir farkındalığa da vesile olur." ifadelerini kullandı.



İYİLİKDER, talep edenler için benzer etkinliklerin düzenlenebileceğini bildirdi.