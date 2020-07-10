HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı

Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı Pandemi sonrası nikah törenlerinin yeni gözdesi 'nikah kolonyaları' Çanakkale'de nikah ve düğün organizasyonları işi yapan Gizem Özer, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ertelenen düğün ve nikah törenleri sonrası...

10.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:21

Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı

Pandemi sonrası nikah törenlerinin yeni gözdesi 'nikah kolonyaları'

ÇANAKKALE - Çanakkale'de nikah ve düğün organizasyonları işi yapan Gizem Özer, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir süredir ertelenen düğün ve nikah törenleri sonrası işlerinin açıldığını söyledi. Yeni normalleşme sürecinde ise nikah şekeri yerine en çok nikah kolonyası sattıklarını belirtti.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Normalleşme sürecinde bazı sektörler yeniden faaliyete geçerken, temizlik ve hijyen kurallarından taviz verilmiyor.

Çanakkale'de yaklaşık 8 yıldır nikah ve düğün organizasyonları işi yapan Gizem Özer, 3 aydır süren pandemi sürecinde işlerinin durma noktasına geldiğini ancak 1 Temmuz itibariyle düğün ve nikah organizasyonlarına izin verilmesiyle birlikte yoğun bir döneme girdiklerini belirtti. Bu süreçte yeni evlenen çiftlerin nikah şekerinden çok nikah kolonyası tercih ettiklerini söyleyen Özer, "Düğünlerde ve nikah törenlerinde daha çok magnet ve kişiye özel hediyeler dağıtılırken, bu sene pandemi sürecinden dolayı kolonya hediyelikleri yapmaya başladık. Bununla ilgili çok iyi geri dönüşler alıyoruz. İnsanlar, hem hatıra olarak saklamak istiyorlar hem de kullanıp, değerlendirebilecekleri bir şeyleri satın almak istiyorlar bizden. Bunun için kolonya çok ilgi görüyor. Bu yüzden kolonya ile ilgili hediyelikleri yapmaya devam ediyoruz" dedi.

"Düğünden çok nikaha yöneldiler"

Covid-19 salgını nedeniyle insanların düğünden çok nikaha yöneldiklerini de sözlerine ekleyen Özer, "1 Temmuz'a kadar zaten çok durağan bir iş vardı. Bu 3 aylık süreç çok kısır bir döngüydü. Bununla ilgili de kendi içimizde yapabildiğimiz birçok ürünü matbaamızda baskı olarak sunduk. 1 Temmuz'dan itibaren de çok ciddi bir açılış var şuanda. İnsanlar düğünden çok nikaha yöneldiği için, daha çok nikah üzerine hediyelikler çalışıyoruz. Şuanda işler daha aktif, daha iyi ilerliyor" diye konuştu.

"En çok limon kolonyası tercih ediliyor"

Bu süreçte en çok limon kolonyasının tercih edildiğini belirten Özer, "30 ve 50 cc olarak iki çeşit yapıyoruz. Bu ürünlerin fiyatları da hemen hemen magnetlerle aynı. Magnetler de 3,5 ile 10 lira arası değişirken, kolonyalarda da aynı şekilde fiyatlandırmalar yapıyoruz. Bu tasarımlar kişilerin isimlerine özel yapılıyor. Sadece limon kolonyası değil, birçok çeşit kolonya seçeneğimiz var. 1 Temmuz'dan bu yana en çok limon kolonyası tercih ediliyor ama diğerleri de alkol bazlı olduğu için renkli kolonyaları da tercih eden müşterilerimiz oluyor" şeklinde konuştu.

Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 3. Sayfa
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı Güncel
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Hadise Ali Sunal İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Bakan Karar Temmuz
Şu an buradasınız: Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 11:05:17. #1.14#
title