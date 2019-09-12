Nikâh şekeri yerine huş fidanı dağıttılar

12.09.2019 10:36

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde fizik öğretmeni Büşra Usta ve orman mühendisi Çağrı Erdem çifti, nişan törenlerinde davetlilere nikah şekeri yerine soğuğa karşı dayanıklı ağaç türü olan 'huş ağacı' fidanı hediye etti. Doğa dostu çiftin davranışı, davetlilerin beğenisini kazandı.

İlçede, birlikte çiğ köfte salonu işletmeciliği yapan ve atama bekleyen fizik öğretmeni Büşra Usta ve orman mühendisi Çağrı Erdem çifti, düzenlenen etkinlikle nişanlandı. Genç çift, nişan töreninin ardından, örnek davranış sergileyerek davetli ve konuklara, nikah şekeri yerine üzerinde "Bugünün anısına mutluluğumuzla birlikte büyüyen bir fidan olsun istedik" yazılı soğuğa dayanıklı ağaç türlerinden 'huş fidanı' hediye etti. Nişan töreniyle evliliğe ilk adımı atan çift, ülkede yürütülen ağaçlandırma çalışmaları ve kampanyalarda farkındalık oluşturmak için 480 fidan dağıttıklarını söyledi. Doğa dostu çiftin davranışı, davetlilerin de beğenisini kazandı.

'MUTLULUĞUMUZ KALICI OLSUN İSTEDİK'

En mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Büşra Usta, "5 yıllık fizik öğretmenliğini bitirdim. Nişanlım ile çiğ köfte salonunda çalışıyoruz. Fizik kuralları var; çok önemlidir ama doğanın en önemli kuralı ise yeşilliklerle dolu bir dünyadır. İşte olmazsa olmazımız budur. Tüm dünyaya tüm insanlığa hizmet etmek bir fidan dikmektir. Doğaya yapılacak tek bir dokunuşun tüm dünyayı aile yapacağı bilinciyle mutlu günümüzün daha kalıcı olması temennisiyle bu fidanları hediye etmeyi düşündük" dedi.

'FİDAN DAĞITMAYI DAHA ANLAMLI BULDUK'

Mühendis Çağrı Erdem de, "Nikah şekeri dağıtıp bir an evvel tüketilmesi yerine bir ömür boyu kalıcı olacak fidanları hediye etmeyi daha anlamlı bulduk. Orman mühendisiyim bu konunun önemini çok çok iyi biliyorum. Soğuğa karşı dayanıklı olduğu ve sağlık açısından da çok önemli faydaları olduğu ve bölgemizde pek fazla bilinmediği için bu ağacı düşündük. Huş ağacının, yumuşak ve parlak dokusu, en çok da sağlam yapıda olması nedeni ile kerestesinden yararlanılmaktadır. Aynı zamanda, süs bitkisi olarak da yetişebilmektedir. Fidan dikimi konusunda devlet büyüklerimizin ve bakanlığımızın çok önemli çalışmaları var. Bizler de bu duyarlı çalışmalara bir katkı sunmak ve bu günün kalıcı olmasını istedik" diye konuştu.

Büşra Usta ve Çağrı Erdem'in nişan törenlerine katılan davetliler de, genç çifti tebrik ederek, fidan dikimi kampanyalarına kendilerinin de destek olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

- Artvin