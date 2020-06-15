Nikah salonlarında yoğunluk
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Nikah salonlarında yoğunluk

Nikah salonlarında yoğunluk Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu: "3 ay ertelenen nikahlar yoğunluk oluşturdu" Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan nikah salonları, normalleşme süreci ile birlikte bugün kapılarını evlenecek çiftler için yeniden açtı.

15.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:19

Nikah salonlarında yoğunluk

Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu:

"3 ay ertelenen nikahlar yoğunluk oluşturdu"

KAYSERİ - Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan nikah salonları, normalleşme süreci ile birlikte bugün kapılarını evlenecek çiftler için yeniden açtı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında nikah salonları da kapatıldı. Normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başlayan nikah salonlarında, 3 ay ertelenen nikahlar dolayısıyla yoğunluk oluşurken, belediyeler de nikah salonlarında önlemler aldı. Nikaha gelen çiftlerle beraber sınırlı sayıda yakınları içeri alınırken, girişlerde ateş ölçümü ve dezenfekte işlemi yapılıyor.

Nikah salonlarında sosyal mesafeye uygun oturma düzeni yaptıklarını söyleyen Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu, "3 ay gibi bir dönemde nikahlarımızı erteledik. Özellikle düğün salonu nikahlarımızı. Belediye'de de iki şahit ve gelin, damat ile nikahlarımızı gerçekleştirdik ama misafir kabul edemedik. Bu süreden sonra 3 aylık dönemde ertelenen nikahlarla beraber bir yoğunluk oluşmaya başladı. Nikah salonumuzda sosyal mesafeye uygun olarak oturma düzeni getirdik. Belediye girişinde güvenlik arkadaşlar ateş ölçerler ile dezenfektan ile maske dağıtımı ile misafirlerimizi içeri alıyorlar. Gelin ve damadımız olmak üzere misafirlerimizi tamamından maskeli olmasını istiyoruz. Maskesiz bir şekilde içeri almıyoruz. Fazla kalabalık ortamlara girmesinler, maskesiz gelmesinler, olabildiğince az misafir ile nikah işlemlerini gerçekleştirelim ki tekrar önceki dönemlere dönmemek için" dedi.

Nikah salonlarında yoğunluk

Kaynak: İHA

Manşet

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