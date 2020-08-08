Nikah salonlarında denetim KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında nikah ve düğün salonlarında denetim gerçekleştirildi.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında nikah ve düğün salonlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimler sırasında vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Türkiye genelinde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılmasına yönelik 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde denetim gerçekleştirdi. Nikah törenleri sırasında güvenlik personeli ve emniyet ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kurallarını hatırlattı. Misafirlerin ateşlerini ölçen görevliler davetlileri sırayla içeri aldı. Nikaha gelen davetliler ise iki koltuk arasında bir boşluk bırakarak oturdu. Polis ekipleri ise vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.

Kaynak: DHA