Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu
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Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

Şanlıurfa'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerini doldurdu.

14.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:45
Nikah salonlarında 14 Şubat yoğunluğu

'da, 14 Şubat nedeniyle evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerini doldurdu.


Kentte, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirmek istedi. Haliliye Belediyesi evlendirme memuru, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.


Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren onlarca çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadıklarını ifada etti.


Haliliye Belediyesi, nikahlarını kıyılan genç çiftlere zeytin fidanı hediye ederek yeşil bir Şanlıurfa projesine de tekrar dikkat çekti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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