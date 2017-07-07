Nikah Salonlarında 07.07.2017 Yoğunluğu

Kırıkkale'de çok sayıda çift, evlenmek için "07.07.2017" tarihini tercih edince nikah salonlarında yoğunluk yaşandı.



Kırıkkale Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 27 çift, bugün nikah masasına oturdu.



Bazı çiftlerin nikahını kıyan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çiftlere mutluluk diledi.



Çiftler ise, özel bir günde nikahlarını kıymanın sevincini yaşadıklarını belirtti.